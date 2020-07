Hospital das Clínicas de Botucatu atinge 84% de ocupação de leitos UTI para covid-19, maior taxa desde o início da pandemia

É o maior número desde o início da pandemia, com crescimento de 11% nas últimas 24 horas

Da Redação

Unidade referenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para assistência de pacientes com a covid-19, o Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) atingiu nesta terça-feira, 28 de julho, 84% de ocupação de leitos em terapia intensiva (UTI) exclusivos para a doença. Crescimento foi de 11% nas últimas 24 horas.

É o maior número desde o início da pandemia e quando a instituição passou a contar com as atuais 30 vagas. Segundo boletim do próprio HCFMB, estão em uso 25 das 30 vagas disponíveis, sendo que são catorze pacientes positivos para o novo coronavírus e onze com sintomas de síndrome gripal e que são suspeitas. Já as enfermarias exclusivas à covid-19 estão com taxa de 22% de ocupação (22 de 100 taxas).

A unidade ainda registrou 85 altas de pacientes recuperados. No contraponto, foram 52 óbitos, sendo 46 mortes em pacientes internados na UTI e seis em enfermarias.

O Hospital das Clínicas de Botucatu é uma autarquia vinculada à Secretaria de Estado da Saúde, atendendo a pacientes de diversas regiões paulistas.