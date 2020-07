Avaré: corpo em decomposição é encontrado em estrada rural

Corpo estava em estado avançado de decomposição

Do G1

Um corpo em decomposição foi encontrado, na segunda-feira, dia 27 de julho, em uma área de mata em uma fazenda que fica localizada na estrada da Água da Onça, em Avaré.

De acordo com as informações da Polícia Civil, policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, na fazenda, um morador contou que encontrou o corpo depois que viu urubus no local.

Ainda segundo a polícia, o corpo estava em estado avançado de decomposição e vítima não foi identificada.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames. O caso foi registrado como morte suspeita.