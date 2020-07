Botucatu: 9 estabelecimentos foram autuados pela Vigilância Sanitária por não cumprimento de normas da quarentena

Os tipos de estabelecimentos não foram divulgados

Do Leia Notícias

Na última semana, a Vigilância Sanitária Estadual Regional de Botucatu inspecionou 40 estabelecimentos da Cidade sobre o uso obrigatório de máscaras e normas de segurança durante a pandemia da Covid-19.

De acordo com Lylian Rocha, Diretora da Vigilância Sanitária Estadual Regional de Botucatu, 9 estabelecimentos foram autuados por funcionários ou clientes não estarem utilizando máscara e não respeitarem o distanciamento social. Os tipos de estabelecimentos não foram divulgados.

“É importante destacar que essa ação, considerando o disposto no artigo 2º do Decreto 64959 de 04 de maio, estabelece que as atribuições de fiscalização é delegada aos municípios. Ao Estado cabe apoiar em ações pontuais na região. As equipes municipais da região tem se empenhado e agora com a chegada do primeiro lote de denúncias o foco é o atendimento das reclamações”, disse a Diretora.

Região

Em Anhembi, a equipe da Vigilância informou que realizou ações, com destaque na cobertura de 100% dos estabelecimentos locais, onde foram notificados 69 responsáveis legais, com assinatura do “Termo de recebimento da placa obrigatória e do uso obrigatório de máscaras”.

As equipes de Cerqueira César e Taguai também intensificaram ações no final de semana.

DISK DENÚNCIA

A Vigilância Sanitária Estadual Regional pede que a população denuncie em casos de irregularidades e não cumprimento das leis e das normas de segurança durante a pandemia da Covid-19.

O número para denúncia é: 0800-7713541.