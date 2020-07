Botucatu: Fundo Social recebe nova doação de cobertores

Materiais serão usados em campanhas solidárias

Da Redação

Após receber 633 cobertores arrecadados pela Sabesp e empresas da cidade e região no último dia 15, o Fundo Social recebeu mais um contribuição da Companhia.

Mais 976 unidades arrecadadas chegaram ao Fundo na tarde da última terça-feira, 28, totalizando 1609 cobertores. Este é um importante reforço no trabalho do Fundo, que distribuirá os cobertores a instituições que atendem famílias em vulnerabilidade social.

“Mais uma vez a Sabesp e essas empresas parceiras mostram o carinho e a solidariedade com população botucatuense. Que essas instituições continuem incentivando as doações e servindo de exemplo para toda a Cidade. Agradecemos de coração mais este gesto”, afirma Aparecida Pardini, Presidente do Fundo Social.