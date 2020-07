Mais três botucatuenses recebem alta após tratamento da Covid-19; total vai a 857

Recuperados representam 72,65% do total de casos registrados, que é de 1175

Da Redação

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB) registrou nesta quarta-feira, 29 de julho, mais três altas de botucatuenses após tratamento da Covid-19.

No boletim epidemiológico consta dois homens, de 43 e 61 anos, além de uma mulher de 51 anos.

Com isso, Botucatu vai a 857 pacientes recuperados do novo coronavírus, o que representa 72,65% do total de casos registrados, que é de 1175.

Já o Hospital das Clínicas, que chegou a 100% de ocupação de leitos de terapia intensiva (UTI), teve respiro na oferta de vagas, chegando a 86% na manhã desta quarta-feira, 29 de julho, com 26 das 30 vagas em uso.