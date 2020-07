Pardini pedirá auxílio da Polícia Militar para coibir aglomerações em praças e espaços públicos

Medida visa amenizar a demanda de reclamações encaminhadas à Guarda Civil Municipal (GCM)

Por Flávio Fogueral

O prefeito de Botucatu Mário Pardini (PSDB) solicitará à Polícia Militar auxílio para ações que visam coibir aglomerações em praças e espaços públicos, a fim do cumprimento da quarentena obrigatória em vigor em todo o estado. Informação foi dada na manhã desta quarta-feira, 29 de julho, durante entrevista à Rádio Clube FM.

Segundo Pardini, a medida visa amenizar a demanda de reclamações encaminhadas à Guarda Civil Municipal (GCM). Somente neste final de semana mais de 40 denúncias de festas e aglomerações foram passadas para a Guarda Civil Municipal. Em uma dessas celebrações havia 150 pessoas em uma localidade.

“Acompanhei as demandas com a guarda, que tem sido solícita no atendimento às reclamações. Temos 70 guardas a disposição da população, que estão garantindo a quarentena das pessoas positivas para a covid-19”, salientou o prefeito que se reunião com o comandante da polícia militar em Botucatu, tenente coronel José Semensati Junior.

“Mas a PM também tem outras demandas e um contingente reduzido. Pedimos para que as pessoas nos ajudem a combater essa doença. O trabalho tem que ser no convencimento. A doença acelerou no interior e que as regiões vizinhas têm pressionado o Hospital das Clínicas”, ressaltou Pardini.

Na terça-feira, 28 de julho, o hospital- que é referenciado pelo Sistema Único de Saúde- chegou à totalidade de sua capacidade de leitos de terapia intensiva (UTI), com todas as 30 vagas ocupadas. De acordo com o prefeito, isso se deve à pressão tanto de Botucatu quanto de outras cidades da região.

Pardini, no entanto, disse não cogitar adotar medidas como toque de recolher ou proibição de vendas de bebidas alcoólicas no período noturno como forma de amenizar a presença de pessoas pelas ruas. “Avaliamos todas as possibilidades diariamente. Há casos de aglomerações e de festas ocorrendo quase que todos os dias. Vemos muitas ações em outros municípios que adotaram toques de recolher e que a taxa de isolamento continua baixa. A conscientização é a melhor medida. A população de Botucatu já deu provas que, em momentos de dificuldade e crise, é consciente”, salientou.

Botucatu está atualmente na Fase Laranja do Plano SP de flexibilização da economia, onde o comércio pode funcionar com restrições. No entanto, bares, lanchonetes, restaurantes só podem atender por meio de delivery ou drive thru. Igrejas, cinemas, teatros e academias estão proibidas de funcionar.

Na terça-feira a Cidade contabilizada 1179 casos confirmados de covid-19, com 13 pessoas positivas internadas e 287 em quarentena. Ocorreram 25 mortes devidas à doença e 854 recuperados.