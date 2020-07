Polícia Civil faz incineração de 580 quilos de drogas; foram mais de 15 toneladas nas últimas semanas

Foram utilizados 30 policiais civis

Na tarde desta quarta-feira, 29 de julho, a Polícia Civil de Botucatu, incinerou 580 quilos de cocaína e 26 quilos de maconha.

Apenas nas últimas semanas, foram incineradas aproximadamente 15 toneladas de entorpecentes apreendidas em Botucatu e região.

Na operação de hoje, foram utilizados 30 policiais civis, das cidades de Pardinho, Itatinga, Seccional, Dise e Dig de Botucatu.

Os trabalhos no local foram coordenados pelos Delegados Paulo Buchignani e Antenor Zeque, sob a supervisão do Delegado Seccional, Dr. Lourenço Talamonte Neto, que enfatizou que as incineracões de drogas estão sendo efetuadas cada vez em um lugar diferente, com logística de grande segurança.