Superintendente do Hospital das Clínicas de Botucatu confirma ocupação de 100% de leitos covid-19

Durante a noite alguns leitos foram remanejados, amenizando o impacto

Do Leia Notícias

O Superintendente do Hospital das Clínicas de Botucatu, Dr. André Balbi, confirmou na manhã desta quarta-feira, 29, que na tarde de terça-feira, 28, e até durante toda a noite, a ocupação de leitos UTI Covid do Hospital ficou em 100%.

Em entrevista à Rádio Clube FM, Dr. André Balbi destacou que os 30 leitos estavam ocupados. “Ontem, de fato, no decorrer do dia, preenchemos as vagas. Preenchemos 100% das vagas”.

Porém, segundo o Superintendente, na manhã desta quarta-feira, 29, as equipes do HC conseguiram amenizar a situação, abrindo 4 vagas, de pacientes que foram remanejados para a enfermaria ou receberam alta. Com isso, são 26 leitos ocupados. “Devido ao trabalho da nossa equipe, temos, neste momento, 4 leitos livres nesta manhã e estamos em 86%”, confirmou em entrevista.

Segundo ele, o custo diário de um leito de UTI covid-19 é de R$ 2.300, em média, sendo que metade deste valor é arcado pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e a outra por fontes pagadoras diversas.