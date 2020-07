Noite tensa em Botucatu: assalto a agências bancárias provoca forte confronto entre bandidos e polícia

Os tiros começaram a ser percebidos por volta das 23h30

Por Flávio Fogueral

Botucatu viveu uma noite de tensão nesta quarta-feira, 29 de julho. Tentativa de assalto a agências bancárias na Cidade levou a confronto entre bandidos e policiais. Os tiros começaram a ser percebidos por volta das 23h30. Mesmo em meio a chuva que caia, era possível ouvir, em diversas regiões, rajadas de tiros e até mesmo explosões vindas da Rua Amando de Barros, principal corredor comercial e empresarial de Botucatu. Informações iniciais apontaram que mais de 40 pessoas teriam participado da ação.

O batalhão da Polícia Militar foi alvo prévio de ataque, sendo incendiado na parte frontal. Ainda não se sabe se o fogo foi provocado por um coquetel molotov.

Enquanto isso, na Rua Amando de Barros, as agências do Santander e Banco do Brasil foram alvos das ações. Janelas quebradas, portões arrombados e caixas eletrônicos danificados por explosão. Os assaltantes ainda fizeram reféns em farmácias, principalmente na Avenida Dom Lúcio.

A Polícia reagiu de imediato e começou a trocar tiros com os assaltantes. Pessoas que passavam por ruas adjacentes precisaram a proteção imediata de policiais, como ocorreu na Rua João Passos. Intensa perseguição ocorreu pelas principais ruas e avenidas da Cidade. Os meliantes tomaram rumo desconhecido, sendo procurados madrugada adentro. Consta que dois policiais foram feridos por tiros de raspão, recebendo atendimento médico na sequência. Ambos não correm risco de morte.

Durante a ação, um motorista foi rendido na Rodovia Marechal Rondon, próximo a praça de pedágio. Seu caminhão foi incendiado. Já na Rodovia João Hypólito Martins, a Castelinho, dois veículos foram incendiados na ponte do Rio Pardo, sentido interior/capital.