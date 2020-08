Botucatu: nova avenida na região Leste é concluída

Em sua totalidade são 640 metros de extensão

Da Redação

A primeira etapa do chamado Anel Viário de Botucatu está concluída, segundo o prefeito Mário Pardini, na avenida que ligará a região Leste ao Jardim Paraíso. As obras finais foram efetuadas nesta semana com a pavimentação e sinalização de solo.

A avenida (ainda sem denominação) ligará o recém-construido viaduto que conecta o Jardim Cristina e a rodovia Alcides Soares ao Jardim Paraíso. Em sua totalidade são 640 metros de extensão, com duas pistas de 10,5 metros cada.

Foram realizados trabalhos de implantação de sistema de drenagem e ampla sinalização. Além disso, a avenida recebeu iluminação em LED, com maior potência e menor consumo de energia elétrica.