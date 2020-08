Conselho Municipal de Saúde terá eleição para composição de membros

Processo eletivo ocorre em plena Pandemia de Covid-19

Da Redação

Órgão responsável para delinear a adoção de políticas na área da Saúde em Botucatu, o Conselho Municipal de Saúde passará por processo eletivo para a escolha de conselheiros que atuarão no bienio 2020/2022.

Serão escolhidos 64 conselheiros, sendo 32 titulares e número igual para suplentes. A participação no órgão não gerará remuneração. O edital completo pode ser conferido aqui.

A disposição da quantidade de membros por setor da sociedade e da Secretaria Municipal de Saúde, bem como sindicatos está em edital divulgado pelo Poder Público.

A inscrição será por escrito e devidamente protocolada dos , na

Secretaria Municipal da Saúde, Rua Major Matheus – 07, Vila dos Lavradores; ou pelo e-mail:

eleicaoconselho@botucatu.sp.gov.br, as inscrições realizadas via e-mail receberão no prazo de 24

horas o comprovante de inscrição.

Só poderão participar do Processo Eleitoral para o Conselho Municipal de Saúde, como candidato (a) ou como eleitor (a) caso haja encaminhamento dos nomes por órgãos, entidades e

instituições representativas, legitimamente constituídas que tenham no mínimo dois anos de comprovada

existência e abrangência municipal

A relação dos candidatos (as) elegíveis inscritos e aprovados pela Comissão Eleitoral será publicada no dia 7 de agosto no site da Prefeitura Municipal de Botucatu: botucatu.sp.gov.br e no site da Secretaria Municipal de Saúde: saude.botucatu.sp.gov.br. Inscritos que não constem na lista poderão recorrer até às 12h00 do dia 11 de agosto com respostas da Comissão Eleitoral até o dia

As Plenárias Eleitorais serão realizadas na Casa dos Conselhos, Rua Antônio Bernardo, 45 –Vila Guimarães, por segmento (usuários e trabalhadores) e por especificação nos dias e horários relacionados abaixo:

13 de agosto 2020:

15h00min para os representantes dos Trabalhadores da Saúde Vinculados ao SUS

16h00min para os representantes dos Sindicatos

17h00min para os representantes dos Conselhos de Unidades de Saúde – CONUS

14 de agosto de 2.020:

15h00min para os representantes dos Portadores de Necessidades Especiais

16h00min para os representantes dos Moradores de Bairros

17h00min para os representantes da Sociedade Civil