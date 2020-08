Covid-19: populares denunciam mais duas festas em Botucatu; um dos eventos tinha mais de 50 pessoas

Um dos eventos teria cobrança de portaria dos participantes

Mesmo com a proibição de aglomeração de pessoas em função da Covid-19, após Botucatu ter atravessado em julho o pior momento no combate da doença, com 11 mortes de munícipes pelo novo coronavírus, parte da população segue não respeitando as normas de isolamento social, do Plano SP.

Neste final de semana, novamente, diversas festas foram realizadas em Botucatu. A reportagem recebeu denúncias de um local, no Residencial Cedro, que realiza festas – inclusive cobrando portaria – todos os finais de semana.

Essas festas, segundo vizinhos, conta com grande aglomeração de pessoas e muito barulho, e costumam terminar ao amanhecer, como ocorreu de sexta, para sábado, quando a festa terminou apenas às 5 horas da manhã.

Outro local denunciado foi na entrada da Cohab 2, com a Avenida Conde de Serra Negra. Segundo uma moradora da região, neste sábado, 01, ocorreu “Pagode ao vivo e muitíssima aglomeração. Qualquer pessoa que passe pela praça de entrada escuta o show. A festa ocorre em um bar, ao lado da Praça. Tinha mais de 50 carros parados. Até briga teve neste final de semana, mas ninguém faz nada”, disse a munícipe.

De acordo com ela, neste lugar, mesmo com a pandemia da Covid-19, são realizadas festas constantemente.