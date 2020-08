Pardinho: munícipes denunciam lotação em bar no topo de Cuesta, contrariando o Plano SP

Local constantemente é ponto de parada de turistas e recebe diversos eventos

Da Redação

A reportagem recebeu uma denúncia grande aglomeração, neste domingo, 2 de agosto, durante a pandemia da Covid-19, em um estabelecimento comercial instalado na estrada vicinal Constantino Pauletti, em Pardinho.

O local, que está estrategicamente instalado no topo da Cuesta e possui mirante ao Gigante Adormecido, é constantemente ponto de parada de turistas e recebe diversos eventos, como encontros de motociclistas.

O local recebe, em sua maioria, turistas botucatuenses que vão para conhecer e aproveitar a vista da formação geológica e paisagem.

Segundo a denúncia, essa situação tem se repetido todos os finais de semana, sem nenhuma fiscalização.

Em redes sociais, principalmente no Instagram, era possível constatar pessoas fazendo selfies e Stories (postagens com até 24 horas de duração) no bar citado e em outros estabelecimentos nas proximidades. Até mesmo uma tirolesa estava em funcionamento.

Pardinho está na Fase Laranja do Plano SP de flexibilização da economia. Nesta etapa, bares, lanchonetes e restaurantes somente podem atender por meio de delivery ou drive thru sendo proibida acesso ao interior ou mesmo aglomerações.