Botucatu: fotos mostram que presos estavam com materiais de primeiros socorros, lanterna e roupas para ajudar criminosos

Cinco pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Investigações Gerais

Da Redação

A Polícia Rodoviária prendeu na noite de domingo, 2 de agosto, cinco pessoas suspeitas de envolvimento com a quadrilha que promoveu o roubo a agência do Banco do Brasil na quarta-feira, 29 de julho, em Botucatu. Prisão ocorrida na Rodovia Castello Branco, na praça de pedágio de Itatinga.

Foram presas quatro mulheres, além de um homem. Um criança, que estava em um dos veículos, foi entregue ao Conselho Tutelar. Uma das mulheres confessou ter recebido dinheiro para verificar indivíduos baleados em Botucatu. Em um dos veículos foram encontradas roupas masculinas, lanternas e um kit de primeiros socorros.

As cinco pessoas foram encaminhadas à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) onde passaram por interrogatório. No período da tarde, os suspeitos detidos foram submetidos a exames de corpo de delito.