Botucatu: Prefeitura confirma surto de Covid em Residência Terapêutica Municipal, com 4 casos confirmados

Do Leia Notícias

A Prefeitura de Botucatu confirmou na noite desta segunda-feira, 3 de agosto, quatro casos de Covid-19 e uma Residência Terapêutica da Prefeitura, sob gestão da Organização Social Pirangi.

De acordo com o divulgado, uma idosa, de 80 anos, moradora da casa, foi internada no Hospital das Clínicas de Botucatu, com Covid, e outras 3 pessoas, que estão na casa – com idades entre 40 e 70 anos –, também testaram positivo para o novo coronavírus, com sintomas leves.

A Prefeitura informou que todos os funcionários e moradores desta unidade terapêutica serão mantidos em vigilância.