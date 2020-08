Covid-19: Botucatu tem 27 novos casos positivos no final de semana e total vai a 1282

O total de recuperados vai a 953, representando 74,33% do registrado desde o início da pandemia

Da Redação

Botucatu contabiliza 27 novos casos confirmados de covid-19, conforme boletim epidemiológico emitido pela Secretaria Municipal de Saúde. Com isso, 1282 munícipes foram contaminados com o novo coronavírus.

Segundo o secretário municipal de Saúde, André Spadaro, os testes na comunidade apontaram que catorze botucatuenses eram portadores do vírus SARS-Cov2, sendo seis pessoas examinadas com sintomas de síndrome gripal e oito moradores na mesma residência. Quanto a casos descartados, foram 144 negativos.

Nove botucatuenses positivos internados em hospitais, com 80% de ocupação de leitos de terapia intensiva no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), com 21 de 3o vagas em uso. Já a rede privada está com 10% de ocupação. Pessoas em isolamento doméstico chegam a 304 para tratamento dos sintomas e efeitos da doença.

O total de recuperados vai a 953, representando 74,33% do registrado desde o início da pandemia.

Já a taxa de isolamento social foi de 45%, com 65.700 botucatuenses respeitando algum tipo de quarentena. Município está na fase laranja do Plano SP de flexibilização da economia.