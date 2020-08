Prefeitura inicia construção de vestiários no campo da Vila Maria

Primeira etapa da revitalização contou com limpeza do terreno

Da Redação

A Prefeitura de Botucatu iniciou na última semana a construção de vestiários no Campo da Vila Maria, antigo Estádio Petrarca Bacchi.

A primeira etapa da revitalização contou com limpeza do terreno, retirada de entulho, instalação de muro, gradil e portão, além de 1.206 metros quadrados de calçada.

Também foi realizada a reforma completa do gramado com utilização de grama esmeralda, reforma dos alambrados e da guarita, construção de calçamento drenante e em concreto e construção de pista de caminhada.

“Após revitalizarmos por completo o gramado do Campo da Vila Maria, é hora de construirmos os vestiários para nossos atletas, crianças e adolescentes. Um grande complexo esportivo saindo do papel para toda a população”, afirmou o Prefeito Mário Pardini.

A expectativa do poder público municipal é de que os vestiários do Campo da Vila Maria sejam finalizados no prazo de 6 meses.