Botucatu ultrapassa os 1300 casos positivos de covid-19

São 25 novos infectados pelo novo coronavírus; recuperados chegam a 963

Por Flávio Fogueral

Botucatu superou a marca de 1300 casos confirmados de covid-19 nesta terça-feira, 4 de agosto. O número foi confirmado pela secretaria municipal de saúde na atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde.

São 25 novos infectados pelo novo coronavírus identificados por meio de testes na comunidade, com quatro botucatuenses apresentando sintomas de síndrome gripal e 21 pessoas que mantiveram contatos domiciliares assintomáticos. Já os casos descartados chegam a 7460.

Nove botucatuenses confirmados com a covid-19 estão sob atendimento médico em hospitais. A taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva no Hospital das Clínicas é de 80%, com 24 de 30 vagas ocupadas. Já na rede privada de saúde, o índice é de 10%. Ainda, 309 pessoas em quarentena doméstica para tratamento dos sintomas de síndrome gripal.

Cidade contabiliza 963 pessoas recuperadas da doença, representando 74% do total de casos. Ocorreram, ainda, 26 óbitos decorrentes da covid-19.