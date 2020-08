Botucatu vai a 954 recuperados da covid-19; número equivale a 74% do total de casos

Paciente esteve internado na terapia intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas

Da Redação

Nas últimas 24 horas foi registrada uma alta hospitalar de paciente com diagnóstico confirmado de COVID-19. Trata-se de um homem de 57 anos, morador de Botucatu.

O paciente esteve internado na terapia intensiva (UTI) do Hospital das Clínicas, unidade referenciada ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Com isso, o município chega a 954 recuperados da doença, representando 74,33% do total desde o início da pandemia. Cidade possui 1282 pessoas infectadas com o novo coronavírus.