Educação abre nova inscrição para entrega de kit de alimentação para alunos que perderam prazo

Da Redação

A Secretaria Municipal de Educação abrirá novo cadastro para fornecimento do kit de alimentação escolar para os pais e responsáveis pelos alunos matriculados na Rede Municipal de Ensino, de acordo com a Lei n° 13.987/2020 de 07/04/2020 e Resolução FNDE n° 02 de 09/04/2020. O cadastro é direcionado para os alunos que perderam a primeira oportunidade.

A distribuição do kit está baseada no repasse mensal do Programa Nacional de Alimentação Escolar e com recursos próprios do Município, de forma a garantir uma alimentação saudável àqueles que dela necessitam e queiram durante o período de pandemia.

Este novo cadastro, que será realizado entre os dias 5 e 7 de agosto das 9 às 12 horas e das 14 às 16 horas, poderá ser feito presencialmente ou por telefone na unidade escolar onde o aluno está matriculado. Os pais que já realizaram o cadastro no período de 13 a 17 de julho não deverão fazer este novo cadastro.

A Secretaria de Educação informa ainda que os pais que possuem filhos em mais de uma unidade escolar da Rede Municipal, deverão entrar em contato com as respectivas escolas, pois a retirada do kit será feita na escola onde cada aluno frequenta.

Este novo cadastro dará direito a retirada do kit de alimentação referente ao mês de agosto, que será entregue no final do mês, com data e horário a serem divulgados pelas unidades escolares. A retirada será permitida somente ao responsável pelo aluno cadastrado ou outro responsável, maior de 18 anos, com a apresentação da sua identificação pessoal e do responsável pelo aluno.