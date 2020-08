MEC divulga lista dos selecionados na segunda chamada do Prouni

Para esse semestre, serão ofertadas 167.780 bolsas em 1.061 instituições particulares

Da Agência Educa Mais Brasil

A consulta dos selecionados na segunda chamada para o Programa Universidade para Todos (Prouni) será liberada nesta terça (4), pelo Ministério da Educação (MEC). Para esse semestre, serão ofertadas 167.780 bolsas em 1.061 instituições particulares de ensino superior, segundo o MEC.

O Prouni oferece bolsas de estudo parciais, que cobrem a metade do valor da mensalidade, e integrais para cursos de graduação e de formação continuada em universidades particulares. Os nomes dos estudantes selecionados serão divulgados no site do Prouni e nas instituições de ensino participantes do programa. Os selecionados deverão comprovar as informações enviadas até a próxima terça (11).

Para concorrer a uma das bolsas de estudo pelo Prouni, o candidato é avaliado conforme a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e a avaliação da renda familiar.

Podem se candidatar no processo seletivo do Prouni os estudantes que não tiverem diploma de graduação; tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou cursado o ensino médio completo em instituição privada na condição de bolsista; tenham feito o ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em instituição privada na condição de bolsista integral; quem tiver algum tipo de deficiência e professores que atuam da rede pública de ensino.

Caso o estudante não seja selecionado na segunda chamada, ainda poderá aguardar a lista de espera do Prouni 2020.2. Para isso, deve acessar o site do Prouni e manifestar interesse em integrar a lista entre os dias 18 e 20 de agosto. O resultado está previsto para o dia 24 de agosto.

