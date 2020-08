“Nasci de novo. Não lembrava de ter cumprimentado os bandidos”, diz um dos reféns durante assalto em Botucatu

Na hora de libertar o grupo, os criminosos mandaram eles irem em paz

Do Leia Notícias

Em um novo vídeo, é possível ver três moradores de Botucatu, que foram feitos reféns, sendo liberados por dois integrantes da quadrilha criminosa, por volta de 00h30, do dia 30 de julho. Os três homens estavam na esquina das ruas Monsenhor Ferrari e João Passos, no centro da Cidade.

No vídeo é possível ver um dos bandidos pegando uma garrafa de whisky dentro do carro dos reféns e apontando para os três, no chão. “Ele nos perguntou o que era e se estávamos bebendo na rua”, disse um dos reféns.

Na hora de libertar o grupo, os criminosos mandaram eles irem em paz. “Foi tenso, até que chegou o segundo assaltante. Ele que nos liberou e falou para ir em paz”, contou.

Os reféns ficaram tão agradecidos que cumprimentaram os assaltantes. “Neste momento agradeci e pela nossa liberdade e pela minha vida de novo. Real. Nasci de novo. Eu não lembrava de ter cumprimentado os bandidos, mas na hora não pensamos em nada”, disse um dos reféns