Avaré autoriza abertura de academias, bares, lanchonetes e restaurantes

Decisão foi tomada após reunião entre o prefeito Jô Silvestre e a Secretaria Municipal da Saúde

Da Redação

A Prefeitura de Avaré autorizou a reabertura de academias, bares, restaurantes e similares a partir desta quinta-feira, 6. A decisão foi tomada após reunião entre o prefeito Jô Silvestre e a Secretaria Municipal da Saúde que, juntos, elaboraram um plano de retomada segura dessas atividades que enfrentam restrições severas desde o início da pandemia do coronavírus.

Em seguida, o plano municipal foi apresentado ao vice-residente da Associação Comercial de Avaré (ACIA) para ciência e adequação. Poderão retomar as atividades presenciais as empresas que se adequarem aos protocolos sanitários definidos em paralelo ao que dispõe o Plano SP.

Para o setor de bares, restaurantes e similares, as principais medidas são:

Horário estendido até as 23 horas;

Evitar aglomerações;

A instalação de mesas e cadeiras com distanciamento mínimo de 1,5m;

Área de consumação preferencialmente ao ar livre ou com ventilação natural ou, na falta, ampliar as ações de higienização nos móveis, filtros e dutos de ar-condicionado;

A utilização de cardápios que possam ser higienizados ou, na falta, utilizar material digital ou descartável;

Para os sistemas de self-service, além das medidas de higienização anteriormente divulgadas, os estabelecimentos deverão disponibilizar funcionários para servir os clientes ou oferecer luvas descartáveis para cada cliente. O balcão térmico ou réchaud deverão conter protetor salivar;

As entregas na modalidade delivery deverão ser realizadas por entregadores capacitados pelos estabelecimentos para que promovam a higienização das mãos, não acondicionar as bolsas de entregas no chão, o uso de máscara de proteção facial além de carregarem consigo frascos de álcool em Gel a 70%;

Os temperos e condimentos deverão ser fornecidos em sachês ou porções individuais;

Os talheres devem ser embalados individualmente ou, na falta, serem do tipo descartáveis;

Clientes e consumidores deverão observar a utilização de máscaras dentro dos estabelecimentos, exceto quando sentados à mesa para se alimentar;

Álcool em gel a 70% em quantidade e pontos suficientes para o acesso de clientes e funcionários;

Manter abastecidos os dispositivos de sabonete líquido e papel toalha nos locais de higienização das mãos;

Mesas e cadeiras deverão ser higienizadas após sua utilização por cada cliente;

Sanitários deverão ser higienizados com maior frequência;

Superfícies de contato como maçanetas e balcões deverão ser periodicamente higienizadas com álcool 70% ou solução sanitizante;

Observar as regras de boas práticas em manipulação de alimentos e manter funcionários capacitados e atualizados quanto as medidas de prevenção e segurança no trabalho.

Academias

Para o setor de academias, exceto lutas e ao ar livre, as medidas são:

Horário livre – evitando aglomeração e possibilidade de atender demanda;

Adequação das instalações: distanciamento dos equipamentos no mínimo de 1,5m;

Lotação de até 50% da capacidade ou de acordo com condições específicas de edificação ou atividades deverá ser menor;

Manter ambiente com ventilação natural preferencialmente – na impossibilidade deverão ser seguidas regras sanitárias de limpeza e manutenção para higienização de filtros e dutos do ar-condicionado;

Uso obrigatório de máscaras de proteção facial;

Disponibilizar álcool em gel a 70% em pontos estratégicos;

Limpeza e higienização de ambientes deverá ser realizada com maior rigor e frequência – equipamentos devem ser higienizados após as trocas de clientes;

Sanitários devem ser higienizados com frequência;

Superfícies de contato constante como maçanetas e balcões devem ser periodicamente higienizados com álcool a 70% ou solução sanitizante. Produtos saneantes devem ser com devido registro no órgão competente;

Manter abastecidos os locais de higienização das mãos com sabonete líquido e papel toalha;

Suspensas das atividades em grupo.

A retomada dessas atividades somente poderá ter início mediante a prévia entrega dos protocolos sanitários junto à Vigilância Sanitária Municipal.

Um Decreto Municipal será emitido no final da tarde desta quarta-feira, 5, autorizando a retomada.