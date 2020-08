Botucatu: mulher saca seguro-desemprego, diz ter sido furtado, mas admite ter mentido a polícia

Crime teria ocorrido na avenida Leonardo Villas Boas

Da Redação

Um caso chamou a atenção da polícia nesta terça-feira, 4 de agosto, em Botucatu. Denúncia inicial de furto do seguro-desemprego de um homem, na verdade, virou caso de falsa comunicação de crime.

Consta em boletim de ocorrência que uma mulher efetuou o saque do seguro-desemprego, em uma lotérica na avenida Leonardo Villas Boas, por volta das 12h50, pagou algumas contas e depois de efetuar compras em um supermercado na região, teria sido abordado por um elemento não identificado. O mesmo teria sacado um revólver e anunciado o roubo.

Segundo denunciado, teriam sido subtraídos R$ 400. Policiais atenderam a ocorrência, buscando pelo suspeito relatado.

No entanto, no início da tarde, comunicado emitido pela polícia militar ressalta que a vítima havia fornecido informações falsas do crime. Alegou ter perdido o dinheiro após as compras e, por medo, alegado o furto.

No entanto, a mulher responderá por falsa comunicação de crime. A pena pode ser de 1 a 6 meses, além de multa.