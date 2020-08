Filme “Domingo” é atração na sessão virtual do Pontos MIS

Para assistir ao filme, que será exibido às 16 horas, é necessária inscrição prévia

Da Redação

A edição de sábado, 8 de agosto, do Pontos MIS – Bate-papo de Cinema exibe e debate o longa “Domingo” em parceria com a Arthouse.

Parceria com a Secretaria Municipal da Cultura, o programa de difusão cultural do Museu da Imagem e do Som (MIS) traz semanalmente atrações gratuitas em ambiente virtual.

Para assistir ao filme, que será exibido às 16 horas, é necessária inscrição prévia no site www.mis-sp.org.br/pontos_mis, a partir das 11 horas de quinta-feira, 6.

Já o bate-papo ao vivo, que conta com a presença dos diretores do filme Clara Linhart e Fellipe Barbosa, do crítico e professor de cinema Cássio Starling e a mediação de Chico Santos, realizador audiovisual e educador popular, acontece às 18 horas, ao vivo, no canal do MIS no YouTube.

Sinopse

1º de janeiro de 2003. Enquanto Brasília celebra a posse do presidente Lula, duas famílias do interior gaúcho se reúnem em uma velha casa de campo para um churrasco regado a champanhe, segredos, anseios e frustrações.

‘Domingo’ poderia ser um dia qualquer – não fosse a tempestade repentina que despertará antigos fantasmas.

Infantil

O Pontos MIS traz ainda o projeto “Monstros e Monstrices”, onde o público poderá conferir vídeos com oficinas sobre desenhos, colagens e criação de histórias a partir da linguagem cinematográfica, utilizando técnicas de gravação, trilha sonora, figurino, animação, efeitos especiais e edição.

As oficinas gratuitas acontecem toda quarta-feira. Para se inscrever, basta acessar o site do Pontos MIS a partir das 11 horas. “O Mundo de Tim Burton” e “Figurino em Cena para Crianças” são os temas da semana.

As edições anteriores também estão disponíveis no www.mis-sp.org.br/pontos_mis, assim como a programação semanal completa.