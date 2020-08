Polícia prende mais dois suspeitos de envolvimento no roubo ao Banco do Brasil em Botucatu

Prisão ocorreu após perseguição por diversos bairros da cidade

Por Flávio Fogueral

A polícia deteve na tarde desta quarta-feira, 5 de agosto, duas pessoas suspeitas de integrar um quadrilha que roubou R $ 2 milhões da agência do Banco do Brasil, em Botucatu.

A prisão ocorreu em uma área rural, na região do Parque dos Pinheiros. Ambos estavam em um Volkswagen Gol. Segundo a polícia, o casal daria suporte logístico a membros da quadrilha.

Horas antes de uma operação com auxílio do helicóptero Águia foi deflagrada por diversos bairros, em especial na Vila Cidade Jardim. Em um apartamento da CDHU, que seria uma pessoa presa, a polícia encontrou roupas com manchas de sangue, além de munições. Acredite-se que um dos integrantes da quadrilha, ferido, tenha recebido assistência no local. Moradores do conjunto contaminado na madrugada de 30 de julho, ouviram barulhos de tiros próximos ao conjunto, carros em alta velocidade e uma voz masculina que disseram “a área era deles”.

Os suspeitos empreenderam fuga, sendo cercados pela polícia em uma área nas proximidades da Rodovia Marechal Rondon (SP 300), no Parque dos Pinheiros.

Segundo o delegado seccional, Lourenço Talamonte Neto, o casal morador de Botucatu e idades entre 25 e 30 anos, não ofereceu resistência. Ambos estão na Delegacia de Investigações Gerais (DIG).

Nas proximidades do conjunto habitacional foram encontradas munições de metralhadora e também

No domingo, cinco pessoas foram presas na Castello Branco sendo suspeitas de dar suporte a quadrilha. Já na madrugada desta quarta-feira, um homem foi preso em Sapopemba, em São Paulo, com R$ 20 mil em espécie (as bordas das notas estavam queimadas) e no celular havia uma rota traçada de São Paulo a Botucatu.

O roubo a agência do Banco do Brasil causou tensão pelo confronto de mais de três horas entre polícia e quadrilha. Um homem, de 29 anos, suspeito de integrar a quadrilha foi morto na manhã de quinta-feira. Polícia apura a participação do mesmo.

Foram recuperados R$ 1,6 milhão do tô roubado da agência. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados devido a lei federal 13.869, a conhecida Lei do Abuso de Autoridade, em vigor desde janeiro de 2020.