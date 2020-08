Botucatu atinge o 2º pior índice de isolamento social do Estado

O índice faz a projeção de que 49.640 botucatuenses respeitaram algum tipo de isolamento

Por Flávio Fogueral

Uma das estratégias de autoridades e especialistas em saúde para o controle da propagação da covid-19 na população, o isolamento social tem perdido gradativamente adeptos em Botucatu. Na terça-feira, 3 de agosto,atingiu o seu patamar mais baixo desde março: 34%.

A mensuração realizada pelo Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI) do governo paulista apontou que Botucatu registrou o segundo menor índice de isolamento entre 104 municípios analisados. O mesmo valor havia sido registrado em 14 de março, duas semanas antes da decretação da quarentena obrigatória em todo o Estado.

O índice faz a projeção de que 49.640 botucatuenses respeitaram algum tipo de isolamento na terça-feira. O número é tido com base em estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatítica (IBGE), que considera o município com 146 mil habitantes.

O isolamento social teve uma queda de 11% (16.600 botucatuenses) em menos de dois dias. Após um pico de 45% no domingo, 2 de agosto, o índice voltou a apresentar queda e esteve entre 36% na terça-feira, 3 de agosto, e agora os 34% na terça-feira. Botucatu também apresenta isolamento social menor em cidades da região como Avaré (42%), Jaú (37%) e igual a Bauru (37%).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o índice ideal para se evitar o contágio da covid-19 é que o isolamento esteja em torno de 70%. Já o governo estadual recomenda que este valor seja igual ou superior a 50%. O isolamento social também é fator preponderante para a classificação no Plano São Paulo, que consiste na flexibilização das atividades econômicas. Botucatu atualmente está na Fase Laranja, que mantém algumas restrições de funcionamento a alguns estabelecimentos.

Estes indicadores são medidos pelo governo paulista em 104 cidades acima de 70 mil habitantes, por meio da análise de mobilidade dos telefones celulares. As informações são aglutinadas e anonimizadas sem desrespeitar a privacidade de cada usuário. Os dados de georreferenciamento servem para aprimorar as medidas de isolamento social para enfrentamento ao coronavírus.

Botucatu possui 1346 casos confirmados de covid-19, com 26 óbitos. Cidade ainda acumula alta no número de recuperados, chegando a 981, representando 74% do total.