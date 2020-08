Botucatu: empresário inicia campanha para custear conserto de viatura e carro danificados durante perseguição

Iniciativa visa reparar danos em viatura e veículo de popular

Da Redação

As horas posteriores ao roubo a agência do Banco do Brasil foram de intensas perseguições em diversas regiões de Botucatu.

No entanto, durante uma dessas ações, uma viatura da Polícia Militar veio a colidir com o Chevrolet Astra, no cruzamento das Ruas Coronel Fonseca e Cardoso de Almeida. Duas pessoas teriam se ferido no acidente que danificou ambos os veículos. O dono do Astra não possui seguro.

Agora, uma iniciativa liderada pelo empresário Danilo Mikuilin dos Santos quer arrecadar doações para custear os consertos dos veículos.

Intenção da campanha foi apresentada na tarde desta quinta-feira, 6 de agosto, ao comandante do 12° Batalhão da Polícia Militar, Ten Cel PM José Semensati Júnior e do Jair Gustavo Boaro Gonçalves.