Botucatu: unidades de saúde estão vacinando contra o Sarampo

Da Redação

O Ministério da Saúde, juntamente com estados e municípios, realiza a 2ª etapa da Campanha Nacional de Vacinação contra o Sarampo até o dia 31 de agosto.

Considerando a situação epidemiológica do sarampo no estado de São Paulo, as ações de prevenção e a recomendação do Ministério da Saúde, a Vacinação contra o Sarampo será da seguinte forma:

– Intensificação de vacinação para a população com idade entre 6 meses a 29 anos; Esta vacinação será seletiva, ou seja, será realizada a avaliação da situação vacinal e efetuada a vacinação conforme o calendário vacinal vigente.

– Vacinação indiscriminada na faixa etária de 30 a 49 anos, em consonância com o Ministério da Saúde.

Diante do cenário de pandemia pela COVID-19, serão desenvolvidas estratégias seguras de vacinação que evitem aglomeração de pessoas e a transmissão da doença.

A meta é alcançar 95% e homogeneidade da cobertura vacinal para todas as doses.

A vacina com componente contra o sarampo está disponível em todas as salas de vacinas das Unidades de Saúde do município das 8 às 17 horas e na sala de vacinação do Centro de Saúde Escola, das 18 às 22 horas.

A Secretaria da Saúde reforça o apelo para que a população alvo procure uma Unidade de Saúde e se vacine.