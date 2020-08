Covid-19: Brasil tem 98,4 mil mortes e 2,9 milhões de casos

O Brasil ocupa a segunda posição

Da Agência Brasil

O balanço diário do Ministério da Saúde divulgado (6) totalizou 98.493 mortes desde o início da pandemia. Desde , foram registrados pelas secretarias locais de saúde 1.237 óbitos. , o sistema marcava 97.256 mortes. Ainda há 3.544 óbitos em investigação.

O número acumulado de casos da doença chegou a 2.912.212. Nas últimas 24 horas, o painel do órgão recebeu a notificação de 53.139 novos casos das autoridades locais de saúde. Até , a pasta havia contabilizado 2.859.073 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

De acordo com o Ministério da Saúde, há 766.059 pacientes em acompanhamento, e 2.047.660 pessoas recuperadas da doença.

Covid-19 nos estados

Os estados com mais mortes por covid-19 são: São Paulo (24.448), Rio (13.941), Ceará (7.893), Pernambuco (6.828) e Pará (5.835). As Unidades da Federação com menos falecimentos pela pandemia são: Tocantins (428), Mato Grosso do Sul (458), Roraima (538), Acre (552) e Amapá (594).

Já em termos de casos, São Paulo lidera (598.670), seguido por Bahia (183.690), Ceará (183.301), Rio (174.064) e Pará (162.822). A Bahia ultrapassou o Ceará e assumiu a colocação no ranking.

Os estados com menos pessoas infectadas até o momento são Acre (21.263), Mato Grosso do Sul (29.101), Tocantins (29.539), Roraima (34.929) e Amapá (37.735). O Acre consolidou a posição de estado com menos casos. Nas últimas semanas, essa posição era ocupada por Mato Grosso do Sul.