Ex-ministro, Alexandre Baldy é preso em operação contra desvios na Saúde. Ele recebeu título de “Cidadão Botucatuense”

O ex-ministro tem ligações recentes com Botucatu

Do G1 e Leia Notícias

O secretário dos Transportes Metropolitanos do governo de São Paulo, Alexandre Baldy de Sant’Anna Braga, ex-ministro das Cidades do Governo Temer, foi preso pela Polícia Federal em sua casa, no Jardins, na Zona Oeste de São Paulo, na manhã desta quinta-feira (6).

O ex-ministro tem ligações recentes com Botucatu. Em novembro de 2019, Alexandre Baldy recebeu o título de “Cidadão Botucatuense, proposto pelo vereador Laudo e aprovado por unanimidade. “Baldy teve papel decisivo no processo de liberação de verbas para obras importantes no município, como a construção das quase mil casas do conjunto habitacional Cachoeirinha, o Piscinão para contenção de águas pluviais, escolas de tempo integral e o parque linear do rio Lavapés, destacou a assessoria do Legislativo”, destacou na época a assessoria da Câmara.