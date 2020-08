Frente de Trabalho abre 20 vagas em Avaré

O bolsista permanece no programa por até 9 meses, com jornada de 6 horas diárias

Da Redação

Avaré foi contemplada com 20 novas vagas para o Programa Emergencial de Auxílio Desemprego (PEAD)/ Frente de Trabalho, iniciativa do Governo de São Paulo.

Parceria com a Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia e Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, a iniciativa tem o objetivo de proporcionar qualificação profissional e renda para cidadãos desempregados e em situação de vulnerabilidade social.

O bolsista permanece no programa por até 9 meses, com jornada de 6 horas diárias, 4 dias por semana, e participa, no quinto dia, de um curso de qualificação profissional ou alfabetização.

Recebe ainda, mensalmente, uma bolsa-auxílio, crédito alimentação e auxílio-deslocamento, este quando for o caso.

O público-alvo do programa é composto por trabalhadores da cidade de Avaré, desempregados há no mínimo um ano e maiores de 17 anos.

Inscrições

As inscrições poderão ser feitas entre 17 e 21 de agosto. O interessado deve se dirigir ao Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), das 8 às 16 horas. É preciso apresentar RG, CPF, Carteira de Trabalho e comprovante de endereço.

Já a seleção é feita pelo Governo Estadual, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. O PAT fica na Casa do Cidadão. O endereço é Rua Bahia, nº 1580, centro. Outras informações pelo telefone (14) 3732-1414.