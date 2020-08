Marechal Rondon passará por recape asfáltico no trecho de Botucatu, com interdições de pistas

As interdições estão previstas para serem executadas a partir de sexta-feira, 07 de agosto

Da Redação

A Concessionária Rodovias do Tietê e ARTESP, informam sobre a operação de trânsito que será realizada na Rodovia Marechal Rondon (SP 300), no trecho de Botucatu, para obras de recapeamento entre os 253+580 ao km 254 pista oeste.

As interdições estão previstas para serem executadas a partir de sexta-feira, 07 de agosto, e serão realizadas conforme esquema operacional abaixo:

07/08/20, a partir das 07:00hs – Montagem de Sinalização para estreitamento da faixa 1, sendo o trafego desviado para a faixa 2. Serviços de aplicação de camada de reforço sobre a faixa 1. A Faixa 1 permanecerá interditada até as 07h do dia 08/08;

08/08/20, a partir das 07:00hs liberação da faixa 1 e interdição da faixa 2 com bloqueio a alça de acesso km 254 B – Acesso a Rubião Jr e Retorno – desvio do tráfego para faixa 01 e interdição da faixa 2;

As atividades merecem cautela e por esta razão todos os procedimentos serão monitorados pelas equipes de operação e engenharia da Rodovias do Tietê. A Concessionária solicita aos motoristas e usuários maior atenção sobre a sinalização e plano de operação.

OPERAÇÃO

Nos próximos dias 07 e 08 de agosto (sexta e sábado), haverá alteração no tráfego da SP 300, em Botucatu, na altura dos km 253 e 254 da SP 300, pista oeste, a partir das 19:00h para obras de recapeamento. Na sexta feira será realizado o estreitamento da faixa 1 que permanecerá interditado no período noturno.

Já no sábado, para a conclusão dos serviços, o tráfego será desviado para a faixa 1 e a interdição ocorrerá na faixa 2, sendo necessário que a Saída 254 B (acesso a Rubião Junior / Retorno) no sentido Oeste também seja interditada. Como alternativa, os usuários deverão acessar a Saída 254 A (acesso a Botucatu) e realizar o retorno na rotatória, conforme esquema abaixo.

As interdições serão liberadas após os termino dos serviços previsto para as 17h do sábado dia 08/08. As diversas etapas da operação terão uma duração de aproximadamente 36 horas.

Durante toda operação, o local estará devidamente sinalizado de acordo com o Manual do DER e orientações do Policiamento Rodoviário e as equipes contratadas pela Rodovias do Tietê estarão presentes para orientar os motoristas garantindo a fluidez, segurança e conforto de todos os usuários da rodovia.

A obra em questão faz parte dos trabalhos de recapeamento 2ª intervenção, da rodovia SP 300, trazendo maior segurança, conforto e modernização aos usuários.