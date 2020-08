Prefeitura inicia construção do Memorial da Música Caipira na região da Cohab 1

A obra será realizada pela empresa botucatuense Mulotto, vencedora do processo licitatório

Da Redação

História, tradição e cultura. Tudo isso junto em um só lugar que vai rememorar registros históricos do Município através da música de raiz.

A Prefeitura de Botucatu inicia oficialmente a construção do Memorial da Música Caipira Raiz. O Memorial será construído ao lado da Capela de Ana Rosa, na Cohab I, e terá como estrutura uma recepção com área para exposições itinerantes, mais três salas onde serão ministradas aulas e cursos de música e até um pequeno coreto na parte externa. Em frente ao Prédio, terá a escultura de uma viola com 5 metros de altura.

“Essa é uma obra sonhada por nós e todas as pessoas que mantêm viva a história do Município através da arte e da cultura. Além de um espaço para exposições, este local terá a capacidade para servir como polo de ensino cultural as nossas crianças, que terão maior acesso as suas raízes”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

O memorial é o primeiro passo da Cidade como um Município de Interesse Turístico, MIT. Essa é uma classificação do Governo Estadual que garante todos os anos investimentos destinados para criação e melhoria de infraestrutura de pontos turísticos de Botucatu.

“Esse local será mais um grande atrativo turístico da nossa Cidade. As trajetórias de grandes compositores como Angelino de Oliveira, Raul Torres, Serrinha, Zé da Estrada, Tinoco, e tantos outros estarão representadas neste memorial. Nossa expectativa é de que, além dos 146 mil botucatuenses, outros 200 mil turistas de todo o País possam visitar as instalações a cada ano”, finaliza Augusto Tecchio, Secretário Adjunto de Turismo.

A obra será realizada pela empresa botucatuense Mulotto, vencedora do processo licitatório.