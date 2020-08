Região de Bauru ganha batalhão especializado da PM para reforçar o patrulhamento

Batalhão será responsável pelos 76 municípios que cobrem a região

Da Redação

A Polícia Militar iniciou nesta quarta-feira (5) as atividades operacionais do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep), criado para combater o crime de maneira mais ostensiva na região de Bauru. A ampliação do batalhão vai ao encontro da promessa de Governo para a instalação de 17 novas unidades no estado.

A tropa foi criada, por meio de decreto publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 29 de julho, para atuar de forma semelhante aos padrões do patrulhamento de Choque na mesma área do Comando de Policiamento do Interior 4 (CPI-4), responsável pelos 76 municípios que cobrem a região.

Para isso, o efetivo da unidade recebeu, por meio do próprio Comando de Policiamento de Choque (CPChq), aproximadamente um mês de treinamento padrão “Rota”. Foram aplicadas atividades de patrulhamento tático, gerenciamento de crises, negociação de reféns e busca e localização de artefatos explosivos.

Estrutura da unidade

O 13º Baep foi instalado em imóvel próprio, na Avenida Rodrigues Alves, 38-118, na Vila Cardia, reformado sob investimento de R$ 800 mil do Governo do Estado. A equipe é composta por 224 policiais e 33 viaturas. Além disso, ainda há grupamentos de Canil e Cavalaria, com 32 cães e 24 cavalos.

O estado conta atualmente com 11 Baeps em funcionamento, sendo um no centro da capital e outro na zona leste e os demais nas cidades São Bernardo do Campo, Barueri, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Santos, Presidente Prudente e Piracicaba.

De janeiro a junho deste ano, os agentes de segurança detiveram mais de 3,7 mil pessoas, além de apreender 453 armas e 5 toneladas de drogas.