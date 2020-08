Vítima é uma homem de 64 anos e estava internada no Hospital das Clínicas

Do Leia Notícias

Botucatu confirmou nesta sexta-feira, 7 de agosto, mais uma morte de munícipe por Covid-19. É a 27ª morte morador da cidade pela doença.

De acordo com informações, a vítima é uma homem de 64 anos, morador do Jardim Monte Mor, que estava internado no Hospital das Clínicas de Botucatu.

