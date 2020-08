Etecs divulgam lista de classificação geral do Vestibulinho para o 2º semestre

A matrícula online deve ser feita nos dias

Já está no site www.vestibulinhoetec.com.br a lista dos classificados no processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) para o segundo semestre de 2020. A relação inclui quem se inscreveu nos cursos técnicos (presencial, semipresencial e online) e de especialização técnica.

Cabe ao candidato acompanhar o calendário das listas de convocação que, neste semestre, serão divulgadas a partir da próxima segunda-feira (10), somente no site da Etec em que ele pretende estudar. A mudança se fez necessária para atender ao distanciamento social, recomendado pelo Governo do Estado e pelas autoridades sanitárias.

A matrícula online deve ser feita nos dias relacionados abaixo, desde que não seja feriado municipal na cidade onde a Etec está localizada.

Calendário de convocação e matrícula

– 10 e 11 de agosto – 1ª lista de convocação e matrículas;

– 12 de agosto – Divulgação da 2ª lista de convocação;

– 13 e 14 de agosto – Matrículas da 2ª lista de convocação;

– 14 de agosto – Divulgação dos convocados para matrícula dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro;

– 17 de agosto – Matrícula da 1ª lista de convocação dos cursos técnicos de Canto, Dança, Regência e Teatro.

Se as vagas não forem preenchidas após a segunda chamada, outras listas poderão ser divulgadas nos sites das Etecs.

Documentos para matrícula

A matrícula dos convocados em todas as modalidades dependerá do upload legível dos seguintes documentos básicos:

– Documento de identificação (RG ou RNE);

– CPF;

– Foto recente de rosto.

Veja, abaixo, a relação de documentos adicionais, solicitados de acordo com cursos e situações específicas.

* Quem foi aprovado no Ensino Técnico deve fazer também o upload legível de um dos seguintes documentos:

– Histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio, contendo as notas de Português e Matemática da primeira série deste ciclo;

– Declaração de conclusão do Ensino Médio, assinada por agente escolar da escola de origem, contendo as notas de Português e Matemática da primeira série;

– Declaração de que está matriculado a partir da segunda série do Ensino Médio. Neste caso, também é necessário enviar uma declaração escolar contendo as notas de Português e Matemática da primeira série.

Aqueles que são ou foram alunos da rede de escolas estaduais de São Paulo, devem enviar o Boletim Escolar Digital contendo as notas de Português e Matemática da primeira série do Ensino Médio e Boletim Escolar Digital, a partir da segunda série do Ensino Médio, para fins de comprovação da série que está atualmente matriculado – os boletins poderão ser obtidos no site da Secretaria de Educação.

Já os alunos das Etecs do Centro Paula Souza (CPS), além da declaração de conclusão do Ensino Médio ou da declaração de que está matriculado a partir da segunda série do Ensino Médio, poderão apresentar junto boletim online emitido no Novo Sistema Acadêmico (NSA) ou no Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga).

* Candidatos que concluíram ou estão cursando o Ensino Médio por meio da Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) devem fazer o upload legível de um dos seguintes documentos:

– Histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio;

– Declaração de conclusão do Ensino Médio firmada pela Direção da Escola de origem, contendo a data em que o certificado e histórico serão emitidos;

– Declaração de que está matriculado a partir do segundo semestre/termo da EJA; ou dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA;

– Boletim de aprovação do Encceja emitido e enviado pelo Ministério da Educação (MEC);

– Certificado de aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas, emitido e enviado pelo MEC;

– Documento(s) que comprove(m) a eliminação de no mínimo quatro disciplinas dentre elas duas obrigatórias, Português e Matemática.

* Quem realizou o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) até a edição de 2016, deve fazer o upload legível de um dos seguintes documentos:

– Certificado ou declaração de conclusão do Ensino Médio expedido pelos Institutos Federais ou pela Secretaria da Educação do Estado correspondente.

* Os candidatos ao curso técnico de Enfermagem devem acrescentar o upload de um dos seguintes documentos:

– Histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Fundamental e declaração de matrícula na segunda série do Ensino Médio;

– Histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Médio;

– Declaração de conclusão do Ensino Médio assinada por agente escolar da escola de origem.

* Finalmente, quem foi aprovado em curso de especialização técnica deve fazer ainda o upload legível do requerimento de matrícula fornecido pela Etec e de um dos seguintes documentos:

– Histórico escolar com certificado de conclusão do Ensino Técnico regular ou equivalente conforme lista disponível na internet;

– Declaração de conclusão do Ensino Técnico equivalente assinado por agente escolar da escola de origem.

O candidato convocado receberá um e-mail para confirmação de matrícula.