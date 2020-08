Homem morre em acidente durante trabalho na Usina São Manoel

Acidente ocorreu na lavoura agrícola da empresa

Da Redação

Um homem, de 48 anos, morreu nesta quinta-feira, 06, por volta da 23h30, na Usina São Manoel, em São Manuel.

De acordo com informações, Francisco Rodrigues era funcionário empresa e trabalhava na área agrícola.

Ao site Área 14, a Usina São Manoel, em nota, informou estar apurando o caso:

A Usina São Manoel esclarece que na última quinta-feira, dia 06 de agosto de 2020, por volta das 23h30, registrou um acidente na lavoura agrícola, vitimando fatalmente um colaborador de 48 anos.

A empresa, desde o ocorrido, está realizando investigações internas para avaliação das possíveis causas desse acidente, inclusive aguardando o resultado do laudo da perícia técnica.

A empresa reitera que está colaborando com as autoridades para apuração do caso, bem como já está em contato com os familiares do colaborador, prestando toda assistência necessária para o enfrentamento desse difícil momento.

Ressaltamos ainda que a Usina São Manoel preza primeiramente pela segurança de todos os colaboradores, que contam com equipamentos de segurança, treinamento e capacitação, objetivando a segurança e integridade de seus colaboradores.