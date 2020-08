MC da música “Assalto em Botucatu” grava vídeo se justificando e diz não ter relação com o crime

MC Bokão disse em vídeo que não tem nenhuma ligação com o crime em Botucatu

Do Leia Notícias

O cantor identificado como MC Bokão, que se autodenomina como “Empresário do Crime”, que ganhou repercussão em Botucatu e região nesta sexta-feira, 07, a divulgação da sua música “Assalto em Botucatu”, que canta o ataque criminoso contra a Cidade, ocorrido na última semana, apontada como apologia ao crime, gravou um novo vídeo em seu canal, desta vez explicando suas músicas e seu trabalho.

Após o delegado seccional de Botucatu, Dr. Lourenço Talamonte, afirmar que a Polícia Civil já está tomando providências em relação ao MC Bokão, com a instauração, de forma imediata, de um inquérito policial para apuração dos fatos em relação a apologia ao crime, e o Ministério Público já ter sido contatado, MC Bokão disse em vídeo que não tem nenhuma ligação com o crime em Botucatu, que ele “apenas narra os assaltos mais famosos do Brasil e do Mundo”, que é “um personagem”.