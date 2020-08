Pedidos de falência recuam 12,6% em julho

Na análise acumulada em 12 meses, os pedidos de recuperação judicial apresentaram alta de 31,4%

Os pedidos de falência caíram 12,6% em julho, na comparação com junho, segundo dados com abrangência nacional da Boa Vista. Mantida a base de comparação, os pedidos de recuperação judicial e as recuperações judiciais deferidas diminuíram 37,6% e 37,9%, respectivamente. Por outro lado, as falências decretadas registraram alta de 16,8% na variação mensal.

Na análise acumulada em 12 meses, os pedidos de recuperação judicial apresentaram alta de 31,4%, assim como as recuperações judiciais deferidas (30,1%). No mesmo sentido, os pedidos de falência subiram 28,3%. Já as falências decretadas recuaram 0,9%, mantida a base de comparação.

Apesar da redução dos pedidos de falência na avaliação mensal, ainda se observa um crescimento expressivo na análise acumulada em 12 meses, refletindo a dificuldade que as empresas estão encontrando para manter suas atividades. Além disso, o aumento das falências decretadas em julho também mostra a fragilidade nos indicadores de solvência das companhias durante esse período mais agudo da crise provocada pela pandemia do novo coronavírus. Com isso, espera-se que o indicador volte a apresentar melhores resultados de acordo com a retomada da atividade econômica nos próximos meses.

Metodologia

O indicador de falências e recuperações judiciais é construído com base na apuração dos dados mensais registrados na base do SCPC (Serviço Central de Proteção ao Crédito), oriundos dos fóruns, varas de falências e dos Diários Oficiais e da Justiça dos estados.

A série histórica deste indicador se inicia em 2006 e está disponível em:

http://www.boavistaservicos. com.br/economia/falencias-e- recuperacoes-judiciais/