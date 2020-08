Prefeitura de Bauru assina contrato para instalação de câmeras de monitoramento na cidade

A verba para a compra dos equipamentos veio através de emenda federal, no valor de R$ 300 mil

Da Redação

A Prefeitura Municipal assinou na sexta-feira, 7, o contrato com a empresa Fonesat Teleinformática para a instalação de dez câmeras de videomonitoramento em diversos pontos da cidade. A verba para a compra dos equipamentos veio através de emenda federal, no valor de R$ 300 mil com contrapartida da Prefeitura de R$ 270 mil.

O equipamento será colocado no seguintes locais:

Parque Vitória Régia;

Praça Rui Barbosa e Rua Batista de Carvalho;

rotatória das Avenidas Rodrigues Alves e Hélio Pólice;

Praça da Bíblia (Jd. Bela Vista);

Viaduto Mauá (que liga o Centro à Vila Falcão);

Rotatória das Avenidas Getúlio Vargas e Affonso José Aiello;

Cruzamentos das avenidas Nações Unidas com Duque de Caxias;

Cruzamento da Nuno de Assis com Nações Unidas e

Avenida Pinheiro Machado com a rua São Sebastião.

O gerenciamento dos aparelhos será feito pelo Copom Bauru. A ordem de serviço será dada na da próxima semana.

“Muitas ações vêm sendo realizadas pela administração municipal para trazer segurança e qualidade de vida aos moradores de Bauru. A instalação das câmeras de vídeo monitoramento é mais uma ferramenta e contribui para que possamos ter uma cidade mais segura”, ressalta o prefeito Gazzetta.