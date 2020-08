Preso em São Paulo não teria relação com assalto ao Banco do Brasil em Botucatu

Polícia civil apurou não haver evidências críveis que pudessem envolver o acusado

Da Redação

A prisão de um homem na tarde de quinta-feira, 6 de agosto, pela Polícia Militar em São Paulo não teria relações com o roubo a agência do Banco do Brasil, em Botucatu, na semana passada.

Segundo informações da Rádio Clube FM, o Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC) descartou que a pessoa presa tivesse relações diretas ou indiretas com a quadrilha que levou mais de R$ 2 milhões, além de roubar uma joalheira e entrar em confronto com a polícia.

A pessoa, inclusive, teria sido liberada horas após a detenção. A suspeita sobre ela recaiu por meio de observação sendo que morava nas proximidades onde outro elemento suspeito foi detido, na terça-feira, 5 de agosto.

Além dele, mais cinco pessoas foram detidas no domingo, 3 de agosto, na rodovia Castello Branco, após abordagem e posterior perseguição em dois veículos. Uma mulher admitiu ter recebido dinheiro para averiguar pessoas feridas em Botucatu.

Já na quarta-feira, 5 de agosto, um casal foi preso após perseguição na área urbana de Botucatu. Admitiram que receberiam R$ 38 mil para prestar auxílio a um homem ferido. Polícia encontrou roupas e marcas de sangue no apartamento dos suspeitos, na Vila Jardim.

Até o momento nenhum envolvido diretamente com o roubo foi preso. Um homem de 29 anos, morador de Botucatu, foi morto em confronto com a polícia e é apontado como suspeito de participação. Família contestava algum envolvimento, mas não quer mais dar entrevistas.