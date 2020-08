Preso por suspeita de corrupção, Baldy recebeu título de “Cidadão Botucatuense”

Quando ministro, esteve para liberação de verbas a obras de infraestrutura

Preso na quinta-feira, 6 de agosto, durante Operação Dardanários, o secretário licenciado de Transportes Metropolitanos de São Paulo e ex-ministro das Cidades, Alexandre Baldy, teve uma relação próxima a Botucatu nos últimos dois anos.

Em 2018 esteve, em pleno 31 de dezembro, para assinatura e anúncio da barragem do Rio Pardo, além do anúncio de mais 500 apartamentos do residencial Cachoeirinha. Também houve anúncio de liberação de verbas para a construção do Piscinão localizado às margens da Rodovia Marechal Rondon (SP 300).

Esta relação com a Cidade motivou a entrega do título de “Cidadão Botucatuense”, em 8 de novembro do ano passado. A titulação teve autoria do vereador Laudo, então no PSDB e foi aprovada por unanimidade pela Câmara de Botucatu.

Baldy foi preso junto com empresários, suspeito de fazer irregulares para serviços públicos, especialmente na área da saúde. Os crimes teriam ocorrido entre 2007 e 2014.

O ex-ministro do governo Michel Temer (MDB) pediu licença ontem do cargo de secretário de transportes metropolitanos de São Paulo para formular sua defesa. Baldy alegou não integrar e desconhecer as operações irregulares. Em 2016, ainda deputado, votou pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) sendo que em seu discurso dizia que o posicionamento pelo afastamento era para combater a corrupção.

