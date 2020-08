Botucatuense capitão da PM fica ferido em ação na capital

Policial quase foi atropelado por um carro em perseguição

Do Leia Notícias

O botucatuense Kleber Oliveira, Capitão da Polícia Militar, que trabalha em São Paulo, ficou ferido em uma ação policial na Zona Sul, da Capital Paulista, na madrugada deste sábado, 8 de agosto.

De acordo com o Policial, por volta das 2h20 da manhã, ele foi dar apoio a uma viatura que estava atrás de um carro, possivelmente roubado, em alta velocidade.

Ele parou sua viatura na rua e ficou na calçada, quando o motorista que estava em fuga jogou o veículo em cima dele.

O capitão só teve tempo de pular, mas sua perna foi atingida pelo carro, que depois bateu fortemente contra um poste. “Fui arremessado e bati a cabeça no solo. Só estou vivo porque quando ele foi me atingir, eu dei um mergulho em direção ao gramado”, disse Kleber.

Confira o relato do policial:

Rondava a Zona Sul da capital paulista, quando por volta das 02h30 da manhã, uma viatura pediu apoio, pois estava no encalço de um veículo possivelmente roubado, em alta velocidade.

Questionado o nome da rua, ela falou que se encontrava na mesma via que me encontrava naquele instante, seguindo o veículo em minha direção.

Em um minuto vejo o carro em alta velocidade, surgir no horizonte, seguido pela viatura.

Com minha viatura parada em meio à via pública, corri em direção à calçada para melhor segurança, quando o veículo em fuga fez o mesmo, e me atropelou, perdendo ainda o controle e colidindo com um poste.

Ontem faleceram 3 PMs em serviço, eu poderia ter sido o número 4…