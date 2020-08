Em final dramática, Palmeiras vence Corinthians nos pênaltis e é campeão paulista

Da Redação

Foi na emoção, apenas nos pênaltis, mas o Palmeiras encerrou jejum de 12 anos e voltou a ser campeão do Paulistão. Após empate, por 1 a 1, no tempo normal, o time do técnico Vanderlei Luxemburgo levou a melhor nos pênaltis (4 a 3), neste sábado, sobre o Corinthians que buscava o inédito tetracampeonato.

Essa foi a 23ª volta olímpica do Palmeiras no Estadual, o segundo maior vencedor, atrás apenas do Corinthians, que segue com 30. Já Vanderlei Luxemburgo se tornou o técnico recordista em títulos no Paulistão. Agora, são nove conquistas espalhadas por Palmeiras (5), Corinthians (2), Corinthians (1) e bragantino (1).

No tempo normal, Luiz Adriano abriu o marcador para o Palmeiras aos 3 minutos do segundo tempo e Jô, de pênalti, deixou tudo igual aos 5. no último lance do jogo. Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Lucas Lima e Patrick de Paula anotaram para o Palmeiras, enquanto Bruno Henrique despediçou seu pênalti. Danilo Avelar, Sidcley e Jô fizeram para o Corinthians. Michel Macedo e Cantillo perderam suas cobranças.