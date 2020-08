Itatinga tem mais um morador recuperado da covid-19; cidade passa de 200

A mais recente alta foi de um homem morador da Cidade, de 58 anos

Da Redação

Mais um município da região atingiu expressiva marca de recuperados da covid-19 esta semana. Itatinga registrou 201 moradores que receberam alta após batalha contra a doença.

A mais recente alta foi de um homem morador da Cidade, de 58 anos, que estava internado no Hospital das Clínicas de Botucatu.

Informação consta no boletim epidemiológico do município, que ressaltou haver 238 casos confirmados da doença, sendo que por gênero atingiu 123 homens e 115 mulheres. Por faixa etária, o maior índice vai em pessoas de 31 a 40 anos, com 64 casos.

Município ainda teve quatro óbitos decorrentes do novo coronavírus.