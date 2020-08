Palmeiras e Corinthians fazem o jogo decisivo do Paulistão

Caso haja o empate persista, o campeão será definido nos pênaltis

Palmeiras e Corinthians decidem o Paulistão neste sábado (8), às 16h30, no Allianz Parque. Os primeiros 90 minutos na Arena Corinthians terminaram empatados por 0 a 0, com grande atuação dos setores defensivos. Caso haja o empate persista, o campeão será definido nos pênaltis.

No último confronto, Vanderlei Luxemburgo fez algumas mudanças na equipe -uma por opção e outra por lesão. Zé Rafael entrou em campo no lugar de Willian, enquanto Luan substituiu Felipe Melo na zaga porque o capitão alviverde sentiu uma lesão na coxa esquerda. Matías Viña também foi outra novidade, já que estava fora desde a primeira fase do torneio, após sofrer um choque de cabeça na partida contra o próprio Corinthians.

Neste ano, a equipe mandante não sabe o que é perder dentro de casa. São sete jogos, com seis vitórias e apenas um empate, tendo um aproveitamento de 90%.

Do outro lado, Tiago Nunes também tem uma dúvida para escalar sua equipe. O volante Cantillo já está à disposição após se recuperar do novo coronavírus. Na primeira partida da final, ele chegou a entrar no lugar de Éderson no segundo tempo. A equipe corintiana busca uma marca inédita na história do clube: o tetracampeonato. A única equipe que conseguiu esse feito no Campeonato Paulista foi o Paulistano, campeão das edições de 1916, 1917, 1918 e 1919.

Quando a bola rolar, Luxemburgo deve escalar o Palmeiras com Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo (Luan), Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino e Ramires; Rony, Willian e Luiz Adriano. Já Tiago Nunes deve optar por mandar o Corinthians a campo com Cássio; Fágner, Gil, Danilo Avelar e Carlos; Gabriel, Éderson e Luan; Ramiro, Mateus Vital e Jô.