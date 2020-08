Restaurantes na região só podem abrir até as 22h após 14 dias na fase amarela do Plano São Paulo

Da Redação

Restaurantes e similares poderão funcionar até as 22h para consumo local somente em regiões que estejam há pelo menos 14 dias consecutivos na fase amarela do Plano São Paulo. Estabelecimentos das nove regiões do estado que avançaram de fase na atualização desta sexta-feira (7) deverão abrir até as 17h.

O anúncio da décima atualização do Plano São Paulo de enfrentamento ao coronavírus e reabertura gradual e faseada da economia foi feito pelo Governador João Doria. Avançaram para a fase amarela as áreas de DRSs (Departamentos Regionais de Saúde) de Araçatuba, Bauru, Campinas, Marília, Piracicaba, Ribeirão Preto, São João da Boa Vista, Sorocaba e Taubaté. A medida passa a valer a partir deste sábado (8), excepcionalmente.

Com a atualização, 86% da população do estado está em regiões localizadas na fase amarela. A capital, as sub-regiões Sudoeste, Sudeste e Leste da Grande São Paulo, a Baixada Santista e a região de Araraquara também estão na etapa amarela.

O consumo local em restaurantes e similares continua permitido apenas em ambientes arejados ou ao ar livre, com obrigatoriedade de assentos. Não será permitido que os clientes fiquem em pé. A orientação é que os estabelecimentos atendam os clientes conforme horário agendado previamente, para evitar aglomerações.

A ocupação máxima deve ser de 40% da capacidade dos assentos e o funcionamento precisa ocorrer por no máximo 6 horas diárias, consecutivas ou não.