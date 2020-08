Com maioria feminina e 20 milhões de jovens, país tem quase 148 milhões de eleitores

Da Rede Brasil Atual

O Brasil tem quase 148 milhões de pessoas aptas a participar das eleições municipais de 2020. São exatos 147.918.483 eleitores, segundo atualização divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Com alterações de calendário devido à pandemia, o primeiro turno está marcado para 15 de novembro. As eleições para prefeito e vereador ocorrem em 5.569 municípios. Ficam de fora apenas o Distrito Federal e Fernando de Noronha (PE).

Esse total representa crescimento de 2,66% em relação às eleições municipais de 2016. Em números absolutos, são 3,8 milhões de eleitores a mais em quatro anos. Proporcionalmente, a unidade da federação com maior aumento foi o Amazonas(7,88%), para 2.503.269. Um estado teve redução: com queda de 0,17%, Tocantins tem agora 1.035.289.

Com 33.565.294 aptos a votar, São Paulo concentra 22,69% do total do país. O eleitorado paulista cresceu perto da média nacional (2,69%). A capital tem 8.986.687 eleitores. Na outra ponta, Araguainha (MT) é o menor colégio, com 1.001 eleitores. Confira aqui o número por município.