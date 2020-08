Corpo de Bombeiros desativará central de atendimento telefônico de Botucatu

Botucatu deixará de ser vinculada ao 12º grupamento de Bombeiros de Bauru

Por Flávio Fogueral

O atendimento às chamadas telefônicas de emergência e urgência para atendimento relativo ao Corpo de Bombeiros deixará de ser efetuado diretamente em Botucatu. É o que prevê o Decreto n° 65096 de 28 de julho, que trata da reestruturação de atuação da Polícia Militar e, consequentemente de descentralizações de diversas divisões.

Segundo o decreto, o comando do Corpo de Bombeiros do interior, que era em São Paulo passa a ser subdividido para Bauru, Campinas e Guarujá. Outro ponto foi a readequação das áreas de atendimento dos subgrupamentos da instituição para as regiões administrativas do Estado.

Neste caso, Botucatu deixará de ser vinculada ao 12º grupamento de Bombeiros de Bauru, passando a integrar o 5º subgrupamento de bombeiros de Sorocaba, sendo posteriormente vinculada ao Comando de Bombeiros do Interior de Campinas.

Devido a tais mudanças, o Centro de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom) será integrado ao Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) em Sorocaba. Todas as chamadas telefônicas, segundo explica o capitão Edson Winckler Filho, comandante do 5º subgrupamento do de Bombeiros de Botucatu, serão encaminhadas ao novo setor, de forma gradual.

“As mudanças visam a otimização do atendimento operacional e consequente diminuição do tempo resposta. Dessa forma, em breve, todas as ligações do telefone de emergência 193 cairão no COPOM de Sorocaba e não mais direto nos municípios. Essa centralização das ligações acontecerá em todo o Estado de São Paulo. Portanto, haverá uma melhoria do processo decisório de pontos de interesse do Comando do Corpo de Bombeiros no Interior”, salientou capitão Winckler em comunicado enviado à imprensa.